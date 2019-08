La barca affondata dopo l’incendio, incubo in mare: il racconto choc della famiglia 

Nei suoi vent’anni di navigazione “Maestrale” non aveva mai dato alcun problema. Oggi però lo splendido 12 metri della famiglia Gambelli è colato a picco dopo essere stato divorato dalle fiamme al largo del porto, alla sua prima uscita stagionale. A bordo c’erano Luigi Gambelli di Falconara, la moglie Simonetta Messico, la nipote della coppia e due amici della ragazza, tutti rimasti illesi.

L’incubo si è materializzato verso ora di pranzo. “Maestrale” era salpato da Marina Dorica verso mezzogiorno e navigava in direzione Portonovo: «Una volta passate le mura del cantiere ha iniziato a suonare l’allarme, ho fermato tutto ed è venuto fuori il fumo – ha raccontato Luigi Gambelli, proprietario e capitano della barca – c’era anche il vento che alimentava l’incendio perciò ho chiuso tutto, ho tentato di prendere il salvagente e ho sparato due o tre estintori ma non c’era nulla fare». Il fuoco è divampato dal vano motore e le fiamme si sono rapidamente levate dai boccaporti (GUARDA IL VIDEO): «Forse ha preso fuoco un componente, il motore era un 8.000 di cilindrata. Paura? In realtà era tutto sotto controllo anche perché si è affiancata un’altra barca privata». L’altro natante ha preso a bordo i quattro passeggeri, Luigi è rimasto a bordo per pochi altri minuti poi è trasbordato anche lui. I passeggeri di “Maestrale” sono stati accompagnati dunque al porto antico dove Luigi ha raccontato l’accaduto al personale della Guardia Costiera. Nel frattempo due motovedette della Capitaneria di Porto e un rimorchiatore che operava sotto la supervisione dei Vigili del Fuoco hanno cercato di mettere in sicurezza la barca. La colonna di fumo nero, visibile da diverse zone della città e perfino da Falconara, ha richiamato l’attenzione di molte persone sia in mare che a terra. Si è dissolta solo poco prima delle 14, quando “Maestrale” è andata a fondo. «In vent’anni non ha mai dato problemi- ha detto la signora Simonetta- più che paura c’è il dispiacere, sappiamo nuotare tutti e alla peggio ci saremmo buttati in acqua. L’altra barca si è affiancata quasi subito e ancora non so neppure chi siano le persone che ci hanno soccorso, vorrei ringraziarle. Io sono riuscita a prendere solo la borsa dal finestrino, mia nipote ha perso il cellulare ma è andata bene come è andata».





