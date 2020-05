Incendio in un'azienda agricola, vigili del fuoco al lavoro per tutta la notte

I vigili del fuoco stanno intervenendo da ieri sera alle 21,05 circa a Castelfidardo in via della Stazione per un incendio in un'Azienda agricola. Per cause ancora da accertare stanno bruciando diverse balle di fieno sistemate su un'area di circa 5000 mq. Le squadre provenienti da Osimo ed Ancona con diverse autobotti hanno immediatamente circoscritto il rogo e confinato l'incendio al solo deposito delle balle. Al momento non si segnalano danni a persone. L'intervento è ancora in atto.

