Incendia la ditta del concorrente per risollevare la sua attività, denunciato un imprenditore

La crisi della sua società lo ha spinto a dare fuoco alla ditta concorrente con l'intento di risollevare i conti sempre più in rosso. A finire nei guai un imprenditore di Osimo, 61 anni, già conosciuto alle forze dell'ordine, proprietario di una ditta della zona. Il 4 marzo dello scorso anno ed il 2 febbraio scorso l'uomo aveva incendiato l'azienda del suo rivale in affari. La denuncia dell'altro titolare con le conseguenti indagini da parte dei Carabinieri di Osimo hanno permesso di ricostruire quanto successo e risalire al responsabile. Per lui scattata la denuncia con l'accusa di incendio doloso e tentato incendio.