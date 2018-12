Incendio in un'azienda, le fiamme rischiano di avvolgere il locale

I vigili del fuoco sono intervenuti, ieri sera intorno alle 21, in via Verdi a Cerreto D’Esi per un incendio in uno stabilimento della città. Per cause in fase di accertamento è andato a fuoco uno dei carrelli elevatori elettrici, parcheggiati nell’apposito locale adibito alla carica. I vigili del fuoco sono intervenuti sia dal distaccamento di Jesi e Fabriano, con tre automezzi e dieci vigili, ed hanno spento le fiamme limitandole ai soli carrelli elevatori.

Successivamente hanno verificato l’interno dello stabilimento, e messo in sicurezza il sito. Non si segnalano persone coinvolte.