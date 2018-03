Incendio in autostrada, camion divorato dalle fiamme

Paura ma per fortuna nessuna grave conseguenza questa mattina a Montemarciano dove un camion è stato divorato dalle fiamme. L'incendio intorno alle 5 mentre il mezzo si trovava all'altezza del casello di Montemarciano. Sul posto intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco che sono riusciti a domare il rogo e mettere in sicurezza l'intera area. Leggeri disagi alla viabilità. Il conducente è riuscito a scendere in tempo e non è rimasto ferito.