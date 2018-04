Incendio in autostrada, autocarro distrutto dalle fiamme: paura per l'autista

Questa mattina, poco dopo le 12.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in A14 corsia sud al Km 256 tra l’uscita di Loreto e Civitanova Marche dove si era verificato un incendio.

Per cause in fase di accertamento era andato a fuoco un autocarro in transito carico di pneumatici. L’autista prima dell'arrivo dei soccorsi era riuscito a mettere in salvo il carico. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza i resti dell’automezzo. Sul posto tre automezzi con 9 vigili. Per fortuna nonostante gli attimi di paura nessuno si è fatto male e l'incendio ha provocato solamente disagi alla viabilità.