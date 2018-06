Incendio in autostrada, le fiamme distruggono un furgone: disagi al traffico

Motore a fuoco per un furgone che viaggiava in autostrada, intervengono i vigili del fuoco e per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta. L'episodio è avvenuto ieri, domenica 24 giugno, attorno alle 19.30 sulla A14 poco dopo il casello di Loreto in direzione nord.

Il furgone, andato completamente distrutto, si trovava nella piazzola di sosta all'arrivo della squadra dei vigili del fuoco che ha spento le fiamme.