Il camion va a fuoco lungo la Statale, arrivano i vigili del fuoco: traffico in tilt

Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti sulla Strada Statale 76, all'altezza di Jesi Ovest, in direzione Fabriano dove un camion era andato a fuoco. L’incendio e il successivo scoppio delle gomme del semirimorchio è stato provocato presumibilmente dal surriscaldamento dei freni. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme limitandole alle gomme e successivamente hanno messo in sicurezza l’autocarro e il relativo carico. Non si segnalano persone coinvolte, la SS76 direzione Fabriano per circa due ore è rimasta chiusa al traffico.

AGGIORNAMENTO ORE 12.38 - Il traffico è tornato a scorrere regolarmente.