L'autocarro va a fuoco, paura per il conducente: arrivano i vigili del fuoco

SENIGALLIA - I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 17:30 di ieri, sulla SS16 a Marzocca, per spegnere un incendio divampato su un autocarro. I pompieri, utilizzando due autobotti, hanno spento il rogo sia a bordo del mezzo che sulle sterpaglie a lato strada. Per fortuna nè il conducente dell'autocarro nè altri automobilisti sono rimasti coinvolti e non ci sono stati quindi feriti.

