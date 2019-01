L'auto prende fuoco mentre è in transito, traffico paralizzato

Stamattina alle 12 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Loreto lungo la Strada Statale 16 al km 321+500 per un incendio. E' andato a fuoco il vano motore di una macchina in transito il cui conducente, per fortuna, è riuscito a fermarsi, allontanarsi e chiamare aiuto. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme che nel frattempo si erano estese a tutto il mezzo e successivamente hanno messo in sicurezza la zona dell’incendio. Il traffico è rimasto completamente bloccato per circa trenta minuti lungo il tratto della SS16.