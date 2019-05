Ieri pomeriggio, alle 18,15 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti sulla Strada Statale 16 nei pressi di Rocca Priora per un incendio. Per cause in fase di ricostruzione, è andata a fuoco una macchina in transito. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme limitandole al solo vano motore e poi hanno messo in sicurezza l'auto alimentata a gas metano. Per fortuna non ci sono stati feriti.