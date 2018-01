Incendio, fiamme tra le auto in sosta: danneggiate due vetture

Incendio questa mattina, poco dopo le 8 in via Boccherini a Senigallia. Per cause in fase di accertamento le fiamme hanno avvolto una Seat Ibiza appena parcheggiata, interessando anche una Renault Megane parcheggiata nella parte anteriore. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme delle vetture, successivamente hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti dall’incendio. Non si segnalano danni a persona.

