Incendio nella notte, le fiamme distruggono un'auto in pieno centro

I vigili del fuoco sono intervenuti nella serata del Primo Maggio, intorno alle 21:30, per l'incendio di un'autovettura nel centro storico Serra San Quirico. L'auto era alimentata a GPL ed é andata completamente distrutta. Nessuna persona per fortuna era nella zona ed è rimasta coinvolta. La squadra sul posto ha spento le fiamme e messo in sicurezza l'area dell'intervento.