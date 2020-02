L'auto prende fuoco, automobilista rimane incastrato dentro: arriva un passante e lo salva

ANCONA - Dopo l'incidente rimane incastrato dentro l'auto in fiamme e viene trasportato d'urgenza in ospedale. E' questo quanto successo nel pomeriggio di oggi, intorno le 20, lungo la strada del Pinocchio. Ad estrarlo dal veicolo è stato un passante che ha visto la situazione precipitare ed è intervenuto. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Rossa di Ancona ed i vigili del fuoco che lo hanno hanno trasportato in gravi condizioni all'ospedale regionale di Torrette. Per fortuna nessun altro è rimasto coinvolto.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO