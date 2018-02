Incendio in strada, l'auto viene avvolta dalle fiamme: paura per il conducente

Nel pomeriggio di oggi, quando da poco erano passate le 16, i vigili del fuoco sono intervenuti a Passo Ripe per un incendio. Per cause in fase di accertamento, una vettura in transito è andata a fuoco. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza i resti del veicolo. Per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta.