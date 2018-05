Incendio, auto distrutta mentre viaggia sulla Provinciale: paura per il conducente

Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta ad Ancona, sulla SP2 del Vallone di Offagna, dove per cause ancora da chiarire le fiamme avevano avvolto e distrutto un veicolo. L'auto era regolarmente in marcia quando si è manifestato l'incendio. I pompieri hanno spento le fiamme e messo il veicolo e l'area dell'intervento in sicurezza. Per il conducente del mezzo solo un bello spavento ma per fortuna nessuna grave conseguenza fisica.