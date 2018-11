Incendio nella notte, ancora due auto distrutte dalle fiamme

Alle 1 di questa notte i vigili del fuoco sono intervenuti a Ancona in via San Costanzo per incendio. Dopo l'incendio di via Scandali avvenuto il fine settimana scorso, ieri notte un altro rogo. Infatti, per cause in fase di accertamento, sono andate a fuoco due auto parcheggiate. I vigili del fuoco intervenuti con due automezzi e sette uomini hanno spento le fiamme e messo in sicurezza lo scenario dell'incendio, non si segnalano persone coinvolte.