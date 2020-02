Auto a fuoco nella notte in pieno centro a Jesi, arrivano i vigili del fuoco

Incendio in via Luigi Mercantini a Jesi, è quanto accaduto stasera poco dopo le 23. A prendere fuoco è stata una macchina: una lancia Y vecchio modello. Non sono ancora chiare le cause dell’incendio, ma di certo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per spegnere le fiamme.

Servizio in aggiornamento.