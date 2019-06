Auto a fuoco nella notte, le fiamme si propagano alla vegetazione

Alle 1 circa di questa notte, i vigili del fuoco sono intervenuti a Jesi in via Cannuccia per l'incendio di un'auto. I pompieri hanno spento le fiamme che nel frattempo avevano interessato anche la scarpata vicino la strada e un albero. Successivamente hanno messo in sicurezza la zona dell'intervento. Per fortuna non ci sono state persona coinvolte.

L'INTERVENTO IN PRIMA LINEA DEI VIGILI DEL FUOCO - VIDEO

