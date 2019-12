Incendio nella notte, il maltempo propaga le fiamme: 2 auto distrutte e 1 danneggiata

Ieri notte, poco dopo mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti a Monte Roberto, in frazione Pianello Vallesina per l'incendio di 3 automobili. Due sono andate completamente distrutte mentre un'altra è stata danneggiata. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Jesi, una delle macchine parcheggiate ha preso fuoco in maniera autonoma, complice forse un corto circuito partito da un componente elettronico del mezzo. Le fiamme però si sono propagate repentinamento a causa del forte vento che tirava ieri sera e hanno divorato in pochi minuti anche una seconda macchina. L'incendio ha poi anche intaccato una terza auto, squagliando la parte del fanale anteriore.

Ma per fortuna sul posto sono intervenuti i pompieri di Jesi, Arcevia e l'autobotte da Ancona, contrastando le fiamme e impedendo che potessero essere coinvolti altri mezzi parcheggiati.

