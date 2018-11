Inferno in strada, l'auto a metano prende fuoco: le fiamme avvolgono altri due veicoli

Oggi pomeriggio, poco dopo le 15, i vigili del fuoco sono intervenuti a Castelfidardo, in via Grandi dove si era sviluppato un incendio. Per cause in fase dei accertamento, pochi minuti prima era andata a fuoco un'Audi A1 alimentata a gas metano. I vigili del fuoco intervenuti da Osimo ed Ancona spegnendo le fiamme e confinandole alla parte anteriore dell’automezzo. Nel rogo danneggiati anche altri due veicoli. Terminate le operazioni di spegnimento i pompieri hanno messo in sicurezza gli automezzi coinvolti e prestato assistenza durante le fasi di recupero dell’automezzo. La via è rimasta completamente chiusa per circa un'ora ma per fortuna nessuno è rimasto ferito.