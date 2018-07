Incendio in superstrada, l'auto va a fuoco: paura in strada

Questa mattina, intorno alle ore 11 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Loreto lungo la SS16 Km 324 nei pressi del casello autostradale di Loreto, per incendio. Per cause in fase di accertamento mentre era in transito è andato a fuoco il vano motore di una fiat 550. I vigili del fuoco hanno spento le e messo in sicurezza la vettura. Non si segnalano persone coinvolte.