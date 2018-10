L'auto si ferma all'incrocio ma poi prende fuoco

L’auto si ferma all’incrocio tra via della Montagnola e via Torresi. Paura intorno alle 15,40 circa quando la Ford Fiesta, condotta da due stranieri, si è fermata allo stop. In un lampo dal motore è cominciato ad uscire del fumo e poi le fiamme. I due sono riusciti ad allontanarsi prima che il calore facesse esplodere i vetri. Sul posto vigili del fuoco per spegnere le fiamme e gli operatori della ditta Corradini per pulire il manto stradale dai detriti