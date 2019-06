L'auto prende improvvisamente fuoco, le fiamme la divorano

Questa notte i vigili del fuoco sono intervenuti a Fabriano, lungo la SS76, direzione Roma per un incendio che ha divorato un veicolo in transito. Per cause in fase di accertamento infatti le fiamme hanno avvolto un'auto che stava viaggiando in direzione della Capitale. I vigili del fuoco hanno spento il rigo e messo in sicurezza lo scenario dell'intervento. Per fortuna l'automobilista è riuscito ad uscire in tempo ed è rimasto praticamente illeso.