L'auto va a fuoco, le fiamme rischiano di investire alcuni locali: sul posto i pompieri

I Vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera alle ore 21:30 circa alle Coste di Staffolo per l'incendio di un'auto. La vettura era a ridosso di un'attività produttiva con i pompieri che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area senza che l'edificio fosse coinvolto dall'incendio. Per fortuna nessuno è rimasto ferito e la situazione è rientrata nel giro di poche ore.