Incendio in una concessionaria, le fiamme si propagano tra le auto

Incendio oggi pomeriggio alla concessionaria Opel Punto Auto di Ancona. Un'auto che si trovava nel parcheggio per alcuni lavori di manutenzione ha preso fuoco forse per le eccessive temperature raggiunte. Le fiamme hanno subito invaso il veicolo ed hanno interessato un'altra macchina, parcheggiata poco distante.

I dipendenti hanno cercato di spegnere il rogo utilizzando l'estintore. Per domarlo però è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco che è intervenuta poco dopo. I pompieri hanno impiegato circa un paio d'ore per mettere in sicurezza la zona. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.