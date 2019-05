Incendio, le fiamme distruggono l'auto: sul posto i pompieri

Incendio questa notte a Chiaravalle in via 25 aprile, dove un'auto parcheggiata è andata improvvisamente a fuoco. Le fiamme hanno distrutto il veicolo ed hanno rischiato di interessare gli altri veicoli in sosta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che sono riusciti a domare il rogo e mettere in sicurezza la zona. Per fortuna non ci sono stati feriti e la situazione è tornata poco dopo alla normalità.