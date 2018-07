Mezzo in fiamme sulla strada del mare, arrivano i vigili del fuoco

Nel primo pomeriggio di oggi alle 15.30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Camerano sulla provinciale 10 all'incrocio con la strada provinciale 2 per un incendio a bordo di un'automezzo che stava viaggiando diretto verso le spiagge del Conero.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme che avvolgevano tutta la vettura e, successivamente, hanno messo in sicurezza il sito. Sono intervenuti automezzi due automezzi e sette vigili, non si segnalano danni a persona.