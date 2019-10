Auto a fuoco sulla variante della Statale 16

I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 19,30 circa a Falconara Marittima sulla varante della Statale 16, al km 293, in direzione Ancona, per un incendio ad un'auto alimentata a Gpl. Il fatto è avvenuto nella piazzola di sosta poco dopo la galleria Barcaglione. Sul posto, i pompieri hanno attaccato l'incendio con due lance e messo in sicurezza il veicolo. Per fortuna non ci sono persone coinvolte.