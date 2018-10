Incendio in autostrada, l'auto va a fuoco: dentro quattro persone

Questa mattina, poco dopo le 10,30, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l'autostrada A14, corsia sud, tra le uscite di Montemarciano e Ancona Nord, dove un'automobile stava andando a fuoco. Per cause in fase di accertamento, il veicolo, con quattro persone a bordo, era stato avvolto dalle fiamme. I vigili del fuoco hanno spento il rogo e messo in sicurezza i resti della vettura, mentre gli occupati, una famiglia con due minori di tre e cinque anni sono usciti per fortuna illesi.