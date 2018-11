Incendio in autostrada, auto a fuoco tra i caselli: paura per gli automobilisti

Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l'A14 direzione nord al Km 227 tra le uscite Ancona Sud e Ancona Nord per l'incendio di un'autovettura. I pompieri sono intervenuti con due automezzi e sette uomini, hanno spento le fiamme confinandole al solo vano motore e successivamente hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incendio, particolare attenzione è stata rivolta al serbatoio di Gpl che alimentava l’automezzo. Per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta, mentre il traffico ha subito un leggero rallentamento.