Incendio, prende fuoco un'auto in sosta alla stazione di servizio in A14

I vigili del fuoco sono intervenuti alle 16 di ieri sull'autostrada A14 per l'incendio di un'auto nella stazione di servizio Esino Est. La stazione di servizio si trova tra i caselli di Ancona nord e Montemarciano in direzione nord nel comune di Falconara Marittima. Proprio lì è arrivata la squadra di pompieri, i quali hanno spento le fiamme che avevano interessato la parte anteriore della vettura e messo in sicurezza l'area coinvolta. Per fortuna non sono state coinvolte persone.

Gallery