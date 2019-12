Auto in fiamme, paura nella notte: il rischio esplosione scongiurato dai vigili del fuoco

Auto in fiamme nella notte, paura in via Ranieri. Determinante l’intervento dei vigili del fuoco che hanno prontamente domato il rogo.

Il pericolo di un’esplosione era concreto perché si trattava di un veicolo alimentato a metano. La squadra dei pompieri, intervenuta attorno all'1,30 della scorsa notte, ha spento le fiamme e messo in sicurezza l’auto e l’area circostante.

Non si segnalano persone coinvolte. In corso gli accertamenti per individuare l'origine dell'incendio: l'ipotesi del dolo non trova per ora conferme.

