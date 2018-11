La sua vettura va a fuoco mentre sta parcheggiando, paura per un automobilista

Questa mattina, quando da poco erano passate le 10, i vigili del fuoco sono intervenuti ad Ancona in piazza Diaz per l'incendio di un'autovettura. Per cause in fase di accertamento, il veicolo alimentato a gas metano, è andato a fuoco mentre stava parcheggiando. L’intervento immediato dei vigili del fuoco ha delimitato le fiamme al solo vano motore. Tanta paura ma per fortuna nessuna conseguenza per il conducente.