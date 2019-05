Nel pomeriggio dioggi, intorno alle 15,40 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in A14 direzione nord al Km 221+100 per incendio. Per cause in fase di accertamento, andava a fuoco una vettura in transito, i vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la vettura. Non si segnalano persone coinvolte.