L'auto prende fuoco durante la corsa in A14, paura in autostrada

Oggi pomeriggio alle 18 circa i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la A14, tra i caselli di Loreto e Civitanova Marche, per incendio. Per cause in fase di accertamento è andata a fuoco una macchina che, arrivata all'altezza del comune di Osimo, viaggiava in direzione sud. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza lo scenario dell’intervento, e per fortuna l'autista ha fatto in tempo a fuggire e non ha riportato lesioni.