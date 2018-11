L'incendio distrugge il fienile, le fiamme arrivano fino in casa

Dalle 9 di questa mattina i vigili del fuoco stanno operando per un incendio in località San Pietro di Arcevia. Per cause in fase di accertamento è andato a fuoco un fienile con le fiamme che hanno distrutto l'intera struttura. I vigili del fuoco intervenuti da Arcevia, Fabriano e Senigallia con sei automezzi 15 uomini, hanno recuperato dei mezzi agricoli all'interno del capannone e confinato le fiamme al singolo fienile. Poi hanno raffreddato l'abitazione e le strutture poste nelle vicinanze. Per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta.