Incendio in un appartamento, le fiamme avvolgono la camera da letto

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17, i vigili del fuoco sono intervenuti Jesi in via Lupetta. Per cause in fase di accertamento ha preso fuoco il materasso e altri oggetti all’interno della camera da letto di un appartamento.

I vigili del fuoco intervenuti con due automezzi e 6 uomini, hanno spento le fiamme limitando i danni alla sola stanza. Non si lamentano danni a persona e alla struttura dell’abitazione.