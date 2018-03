Incendio in una palazzina, a fuoco i pannelli fotovoltaici sul tetto

Incendio questa mattina alle 12.45 circa ad Ancona in via Barcaglione dove sono andati a fuoco alcuni pannelli fotovoltaici. Per cause in fase di accertamento, le fiamme hanno avvolto i pannelli fotovoltaici posizionati sul tetto di una villetta. I vigili del fuoco utilizzando l'autoscala e seguendo la procedura tecnica, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'impianto. Non si segnalano persone coinvolte.