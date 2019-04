Pasqua di paura in un appartamento, le fiamme invadono la cucina

ANCONA - Sono stati attimi di paura quelli vissuti nel pomeriggio di oggi in un appartamento del capoluogo. Per cause ancora in fase di accertamento si è sviluppato un incendio al terzo piano dello stabile, con le fiamme che sono partite dalla cucina. All'interno un'anziana di 96 anni che per fortuna è uscita praticamente illesa ed è stata presa in cura dagli operatori della Croce Gialla di Ancona. Il locale è invece andato distrutto e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per spegnere l'incendio e ripristinare la sicurezza nella struttura.