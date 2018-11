Incendio al container della ditta specializzata in lavori stradali

I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera alle ore 22 circa a Fabriano per l'incendio di un container di una ditta specializzata in lavori stradali. La struttura coinvolta dall'evento era composta da pannelli tipo sandwich. Sul posto due autobotti dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area. Per fortuna non sono state coinvolte altre persone.