Fulmine si abbatte sul terreno agricolo, in fiamme 200 quintali di balle di fieno

E’ stato probabilmente un fulmine a provocare il vasto incendio che si è sviluppato questa mattina all’alba ad Agugliano, in contrada Colonne. Il rogo ha interessato circa 200 quintali di rotoballe di paglia.

I vigili del fuoco sono dovuti intervenire con tre automezzi e 10 uomini per evitare che le fiamme, divampate nel terreno agricolo, si propagassero nel vicino fienile. Il rogo è scoppiato attorno alle 5,30 a quanto pare a causa di un fulmine caduto sul campo durante il temporale mattutino. I vigili del fuoco sono ancora sul posto per ultimare le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta né risultano feriti o intossicati.