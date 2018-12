Incendio in una palazzina, marito e moglie accompagnati in ospedale

Nel pomeriggio di oggi, alle 17 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Monterosso di Sassoferrato (AN) per incendio. Per cause in fase di accertamento, andava a fuoco un appartamento di una palazzina isolata posta su due piani. I vigili del fuoco intervenuti con cinque automezzi e tredici uomini hanno spento le fiamme che interessavano la zona notte, tre stanze del piano superiore.

Intervento ancora in atto, i vigili stanno ancora operando per il minuto spegnimento, mettere in sicurezza il sito e recuperare gli alimenti all’interno dei congelatori. I proprietari marito e moglie sono stati accompagnati dal personale del 118 al pronto soccorso per accertamenti, l’appartamento viene dichiarato non fruibile.