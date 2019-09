Incendio in autostrada, l'auto distrutta dalle fiamme: paura per il conducente

ANCONA - Incendio ieri sera, poco dopo le 20.30, lungo l'autostrada A14 in direzione sud tra le uscite di Ancona Nord e Ancona Sud. Per cause in fase di accertamento è andata a fuoco una vettura in transito. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme che avvolgevano completamente l’auto e messo in sicurezza lo scenario dell’intervento. Per fortuna il conducente del veicolo è uscito dall'abitacolo in tempo e non ha riportato ferite ma solo un grande spavento. Disagi alla circolazione.