Il Giardino delle Rose al parco della Cittadella, il 5 giugno l'inaugurazione

Mercoledì 5 giugno alle ore 16.30 presso il parco della Cittadella verrà inaugurato il “Giardino delle Rose” realizzato dai volontari Ada Marche grazie al progetto “Longevità Attiva” nato da una collaborazione tra l'Ufficio Promozione della Salute Città Sane e l'Ufficio Verde Pubblico del Comune di Ancona, l'Associazione ADA Associazione Diritti degli Anziani Marche e l'istituto Inrca.

Il progetto denominato “Longevità attiva”, si propone di incentivare sani stili di vita nella terza età: attraverso attività socializzanti che inducano le persone anziane a muoversi all'aria aperta, si scongiura l'isolamento, l'apatia e l'inattività con conseguente miglioramento della salute ed aumentando il benessere psicofisico. Questo progetto di volontariato civico ambientale vuole offrire l'opportunità di poter sperimentare una serie di attività da svolgersi all'interno dei parchi e dei giardini cittadini attraverso pratiche di giardinaggio sostenibile, apportando anche un contributo attivo alla comunità ed alla propria città. Il progetto prevede interventi di manutenzione del verde, pulizia e sorveglianza all'interno di due parchi della città di Ancona ovvero Cittadella e Belvedere.

Il lavoro in sinergia dei vari promotori e sostenitori del progetto, il Comune di Ancona con i due assessorati coinvolti ovvero Politiche Sociali Sanità e Partecipazione Democratica, il forte e costante sostegno e presenza dell'associazione ADA in tutte le fasi della realizzazione del roseto nonché la tenacia dei volontari aderenti al progetto hanno fatto sì che venisse realizzato dopo circa un anno dall'inizio di “Longevità Attiva” questo meraviglioso giardino che andrà ad abbellire ulteriormente il parco della Cittadella. Tutti i cittadini a partecipare all' evento: saranno presenti per l'inaugurazione del nuovo roseto l'Assessore Emma Capogrossi delle Politiche Sociali Sanità e l'Assessore Stefano Foresi della Partecipazione Democratica e Nirvana Nisi presidente dell'associazione ADA Marche. L'appuntamento è alle ore 16.30, seguirà un brindisi e buffet per tutti i partecipanti presso il Parco della Cittadella offerto dall'ADA. (50 metri dopo l'ingresso).