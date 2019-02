Fitness park alla Cittadella, sabato l'inaugurazione

Verrà inaugurata sabato prossimo, 16 febbraio, alle ore 12,00 la nuova area fitness del parco della Cittadella. Il fitness park all'interno del frequentato parco pubblico cittadino è il risultato del progetto “Attiviamoci- In forma all'aria aperta” risultato vincitore della seconda edizione (2017) del Bilancio partecipato e perciò è stato scelto dai cittadini di Ancona. Consiste nell’installazione di attrezzature posizionate all'aperto ed utilizzabili da giovani, adulti ed anziani con lo scopo di tenersi in forma, nella consapevolezza del fatto che uno stile di vita sano e attivo permette una qualità di vita migliore.

Il Comune di Ancona da anni attivo con iniziative volte a favorire il benessere psicofisico dei cittadini nell'ambito della “Rete Città sane” e in partnership con svariate istituzioni (tra tutte l'INRCA) e associazioni (CAI, UISP, AVIS, Auser altre) - viene incontro a questa crescente esigenza proponendo percorsi vita diversificati per giovani, adulti ed anziani, con attrezzi da ginnastica per esterno adeguati per un mantenimento e allenamento delle capacità motorie.

Per il progetto “Attiviamoci” sono state realizzate 2 aree destinate al fitness in due differenti zone del parco della Cittadella, la stazione 1 e la stazione 2. Entrambe sono dotate di pavimentazione in gomma colata che garantisce l'accessibilità (anche agli agli utenti in carrozzina) e il rispetto delle norme di sicurezza delle attrezzature. La Stazione n° 1 presso l'ingresso principale è dotata di attrezzature particolarmente indicate per utenti della terza età e/o con lievi disabilità, nonché per le terapie riabilitative a seguito di traumi. Dato che l'area è esposta al sole, si è provveduto alla messa a dimora di un albero per ombreggiarla. La stazione è stata dotata di 4 attrezzi fitness di cui uno specificamente dedicato ad utenti in carrozzina. La Stazione n° 2 è dotata di attrezzature per il fitness indicate per tutti coloro che vogliano allenarsi, mantenere/aumentare il tono muscolare, migliorare l'attività cardiovascolare, bruciare calorie o più genericamente tenersi “in forma”. Delle due stazioni è quella composta dal maggior numero di elementi, per la precisione 6, ed è finalizzata all'esercizio della maggior parte delle fasce muscolari. Nell'area sono presenti diversi alberi, cui ne è stato aggiunto un altro per incrementare l'ombreggiamento in previsione dei mesi estivi.