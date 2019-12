Apre al pubblico la nuova piazza Pergolesi, il battesimo con performance di musica e ballo

JESI - Cerimonia di apertura di Piazza Pergolesi domani (sabato 14) alle ore 18.00. E sarà solo una anteprima - in concomitanza con il clou degli acquisiti natalizi - rispetto all’inaugurazione ufficiale che sarà poi programmata con dovizia di particolari dopo le festività natalizie per dare giusta evidenza ad un intervento urbanistico che ha ridisegnato uno spazio importante del centro e che sta raccogliendo unanimi consensi.

Domani saranno tolte le transenne nella parte centrale della Piazza che sarà pertanto fruibile da tutti i cittadini. A tenere a battesimo questo appuntamento alcuni momenti musicali con l’esibizione prima di un violinista, poi di un cantante della scuola Pergolesi, quindi una performance della scuola di ballo di Cinzia Scuppa. Nel mezzo i saluti del sindaco Massimo Bacci, alla presenza degli assessori e dei tecnici che hanno eseguito l’opera. La Piazza sarà fruibile nell’intera dimensione, ad esclusione di una piccola parte in prossimità della chiesa di San Nicolò. Di prossimo allestimento anche nuovi giochi d’acqua e di luce nella fontana intitolata al compositore jesino. L’attuale illuminazione, studiata per dare centralità al monumento e al senso di piazza, sarà completata con i nuovi punti luce che saranno allestiti con il nuovo progetto illuminotecnico di Corso Matteotti. «Si coglie l’occasione per ricordare - si legge in una nota del Comune - che a Piazza Pergolesi e, più in generale, in centro, sarà possibile arrivarci anche dall’impianto di risalita del parcheggio Zannoni che proprio domani riapre alla sosta delle auto dopo i lavori di manutenzione straordinaria che hanno permesso il rifacimento dell’intero manto stradale