Crisi da Covid? C'è chi rilancia: la Cremeria Pincini raddoppia e sbarca in centro

La pandemia ha messo in crisi il commercio, ma tra tante chiusure c’è anche chi investe nel rilancio: la Cremeria Pincini sta per aprire il suo secondo punto vendita. Dopo la gelateria inaugurata nel 2017 in via Tavernelle, l’azienda di Luca Pincini si espande e domani (sabato 23 maggio) alle ore 16,30 aprirà il negozio-gemello in corso Mazzini 35.

«E’ una decisione che avevamo già preso prima dell’emergenza Covid - spiega il titolare -, ma siamo sicuri di poter lavorare bene, nonostante le restrizioni previste dai protocolli di sicurezza. Dovremo fare ingressi contingentati, evitare assembramenti nel locale e all’esterno, ma nonostante le difficoltà siamo fiduciosi. Puntiamo forte sul centro, crediamo nelle potenzialità del cuore della città. Nel nuovo punto vendita manterremo lo stile che ci contraddistingue, ma proporremo alcuni gusti innovativi per l’estate». Dopo aver vinto la prima scommessa che l’ha visto cambiare vita, rinunciando al lavoro in una ditta del porto per mettersi in proprio e dedicarsi all’arte del gelato, ecco una nuova avventura per Luca Pincini, convinto di poter conquistare anche il palato degli abitanti del centro.