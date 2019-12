Inaugurato a Falconara il Christmas Village

Piazza Mazzini gremita di persone è stata protagonista oggi dell'inaugurazione del cartellone natalizio di Falconara, che ha come protagonista la luce con l'albero e gli addobbi luminosi e lo spettacolo 3d mapping 'Storie di Natale'. La festa ha preso il via alle 17 e ha visto salire sul palco il sindaco Stefania Signorini e il giornalista Maurizio Socci, che ha condotto gli intrattenimenti.

«Voglio ringraziare la Pro Loco, le persone, le scuole, le associazioni, i commercianti e gli sponsor che hanno collaborato a realizzare tutte le iniziative - ha detto il sindaco dal palco - e soprattutto voglio ringraziare tutti voi che siete qui e rendete speciale questo Natale». A scaldare il pomeriggio il coro dei bambini della scuola di musica Marini, saliti sul palco con le cartelline colorate realizzate dai ragazzi del Bignamini. Nel frattempo ha aperto i battenti il Villaggio di Babbo Natale: tanti i bambini che si erano già messi in fila per consegnare a Santa Claus la loro letterina e per giocare con gli elfi. Alle 17.30 il conto alla rovescia per l'accensione delle luminarie, degli addobbi di via Bixio e dell'albero alto sei metri al centro della piazza, realizzato con fili di luce. In contemporanea si sono accesi anche gli alberi di Palombina Vecchia, Castelferretti e Villanova. Dopo il coro dei bambini, sono stati i musicisti di Artemusica ad esibirsi sul palco in attesa del primo spettacolo 3d mapping. Alle 18, con la tecnica della realtà aumentata, sulla facciata del Centro Pergoli di piazza Mazzini è stata proiettata una favola ambientata a Falconara. Gli spettacoli si ripeteranno ogni weekend fino al 22 dicembre e andranno in scena ogni mezz’ora, dalle 18 alle 19.30. Le puntate cambieranno ogni settimana. Dopo il primo spettacolo sulla facciata del Pergoli, l'animazione è proseguita con il coro dei bimbi della materna di Falconara Alta, con l'esibizione degli artisti di Art Dream e con i canti di quattro soprano coordinate da Ornella Bonomelli. Da oggi al primo gennaio all’interno del Centro Pergoli si possono ammirare anche i presepi artistici dell’associazione Sognando il Presepe.

Il cartellone natalizio è stato organizzato dal Comune di Falconara in collaborazione con la Pro Loco Falconamare con il contributo di scuole, associazioni e commercianti falconaresi e con il sostegno di importanti aziende del territorio, come Conad, T-Trade Group, Estra Prometeo, Gruppo Filippetti, Pennacchioni e Bedetti.