Scadono IMU e TASI, tutte le informazioni per saldare la rata

Il 17 giugno prossimo scade il termine per il pagamento della 1° rata di acconto della TASI (Tributo comunale per i servizi indivisibili) e dell’IMU (Imposta municipale propria) dovuta al Comune di Ancona per l’anno 2019. Per il calcolo è sempre possibile rivolgersi a centri di assistenza fiscale o professionisti. Per maggiori informazioni è possibile scaricare dal sito web di Ancona Entrate (www.anconaentrate.it) la Guida IMU e TASI 2019

In alternativa, Ancona Entrate mette a disposizione dei cittadini i seguenti servizi:

collegandosi al sito internet di Ancona Entrate www.anconaentrate.it è possibile utilizzare un’applicazione “Calcolo IUC” che effettua il calcolo dell’importo dovuto e consente di stampare il modello di pagamento F24. Per effettuare correttamente il conteggio è indispensabile disporre della rendita catastale aggiornata per tutti gli immobili posseduti: i dati catastali richiesti sono comunque reperibili presso gli uffici dell'Agenzia del Territorio, che fornisce altresì un servizio online gratuito per la consultazione delle rendite catastali.

presso gli sportelli al pubblico di Ancona Entrate sarà attivo un servizio di calcolo della TASI e dell’IMU su appuntamento. Il conteggio sarà effettuato sulla base della dichiarazione fornita dal contribuente, che resta responsabile del corretto adempimento tributario. Si dovrà compilare l’apposita richiesta indicando gli identificativi catastali aggiornati relativi a tutti gli immobili posseduti, la rendita, la percentuale e il periodi di possesso e ogni altra informazione relativa a condizioni incidenti sulla quantificazione del tributo.

Per tutte le altre informazioni sull’IMU e sulla TASI, tutti gli interessati, potranno rivolgersi al Front-Office della Società Ancona Entrate Srl, in Via dell’Artigianato, 4, nei giorni di:

lunedì, mercoledì e venerdì con orario dalle 9 alle 13,

martedì dalle 15 alle 17

giovedì dalle 10 alle 16

Oppure contattare il numero verde 800.551.881.